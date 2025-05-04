«Беларуская выведка»: Кремль унизительно наклоняет Лукашенко 1 4.05.2025, 10:38

6,924

Фото: Getty Images

Тревожные для диктатора сигналы поступают со всех областей.

По имеющейся информации от источников телеграм-канала «Беларуская выведка» на встрече Лукашенко и Путина обсуждали три ключевых вопроса.

Что известно:

Проведение в Беларуси в начале сентября совместных учений Запад-2025 должно стать невиданным по масштабу. Цель - напугать и одновременно отработать сценарии захвата Латвии и Литвы и выхода на Калининград без проникновения на территорию Польши. Будут задействованы абсолютно все подразделения всех родов войск Беларуси, а также спецподразделения силовых структур МВД, КГБ и ПК.

Будет осуществлен масштабный призыв военнослужащих запаса, в основном - офицеров. По всей стране будут задействованы войска теробороны и народное ополчение. Со стороны РФ прибудут в основном срочники для обучения ведению современной войны под руководством «обстрелянных» военнослужащих. Если война в Украине будет поставлена на паузу, то к участию в учениях будут привлечены боевые соединения, снятые с фронта. Так же в России призовут на военные сборы максимально возможное число солдат, сержантов и офицеров.

Цель: если боевые действия на Украинском фронте не закончатся, то мобилизованные на «учения» россияне продолжат свой боевой путь в Украине. Т. о. призыв на военные сборы на учения Запад-2025 станет скрытой мобилизацией 150000 военнослужащих запаса ВС РФ. Иными словами, будет отрабатываться полномасштабная гибридная наступательная и одновременно оборонительная доктрина – читай, война.

Обсуждались последствия падения цен на нефть, рецессия, поведение Китая и плавная девальвация вслед за Китаем национальных валют на 20%. Чтобы компенсировать дефицит бюджета РФ, Путин сообщил о таких планах и Лукашенко пытался поднять вопрос потерь при оплате беларуского экспорта.

Интересным было обсуждение внутренней национальной политики Беларуси. Диктаторы расходятся во мнении не только ленточек-полков, но и в вопросах идеологической работы в Беларуси. Действительно, с подачи Грызлова и Россотрудничества, Кремль спокойно без каких-либо ограничений действовал в Беларуси. Лукашенко насторожился тогда, когда миньоны Кремля из его окружения стали действовать прямо по указке Кремля, минуя администрацию диктатора. Тревожные сигналы поступали со всех областей кроме Минска и многочисленные ДОПы и ДОРы ГУЗКС КГБ прямо свидетельствовали о разветвленной системе агентов влияния Москвы. Законспирированная сводная группа работает с 2023 года.

Лукашенко пришлось принять меры и послать ответный сигнал в Кремль (аресты агентов русского мира, кадровые перестановки министров и т. п.). Грызлов не успокаивался и дело дошло до Путина. Посмотрим, удастся ли Кремлю, как всегда, унизительно наклонить Лукашенко в «белорусском» вопросе на фоне смотрящих на ситуацию его красно-зеленых патриотов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com