Ударные дроны поразили оборонный комплекс в Брянской области РФ 1 4.05.2025, 10:45

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Повреждены производственные цеха.

В России поселок Суземка Брянской области атаковала стая дронов. Удар пришелся по предприятию, которое производит электронику для оборонного комплекса РФ, сообщает «Фокус».

Местные телеграм-каналы сообщают о масштабном пожаре после дроновой атаки.

«Огромный столб дыма заметили в Суземке», — говорится в сообщении телеграм-канала «ЧП и ДТП Брянск».

Около 22 часов 3 мая местные паблики сообщали о налете БПЛА на Брянскую область и призвали жителей находиться в укрытиях.

Украинский телеграм-канал Ukrainian Militant написал, что БПЛА атаковали завод «Стрела» в поселке Суземка, Брянской области. Предприятие производит электронику для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией «Ростех». В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание.

Также о пожаре на предприятии в Брянской области сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

«На Брянщине после атаки дронов столб дыма в районе предприятия по выпуску электротехнического оборудования», — написал он.

В Министерстве обороны России между тем проинформировали, что в течение ночи над территорией РФ были сбиты 13 беспилотников, из них — 11 над территорией Ростовской области и 3 — над Брянщиной.

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