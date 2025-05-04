Ударные дроны поразили оборонный комплекс в Брянской области РФ

Ударные дроны поразили оборонный комплекс в Брянской области РФ1
- 4.05.2025, 10:45
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Повреждены производственные цеха.
В России поселок Суземка Брянской области атаковала стая дронов. Удар пришелся по предприятию, которое производит электронику для оборонного комплекса РФ, сообщает «Фокус».
Местные телеграм-каналы сообщают о масштабном пожаре после дроновой атаки.
«Огромный столб дыма заметили в Суземке», — говорится в сообщении телеграм-канала «ЧП и ДТП Брянск».
Около 22 часов 3 мая местные паблики сообщали о налете БПЛА на Брянскую область и призвали жителей находиться в укрытиях.
Украинский телеграм-канал Ukrainian Militant написал, что БПЛА атаковали завод «Стрела» в поселке Суземка, Брянской области. Предприятие производит электронику для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией «Ростех». В результате атаки были повреждены производственные цеха, склад и административное здание.
Также о пожаре на предприятии в Брянской области сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
«На Брянщине после атаки дронов столб дыма в районе предприятия по выпуску электротехнического оборудования», — написал он.
В Министерстве обороны России между тем проинформировали, что в течение ночи над территорией РФ были сбиты 13 беспилотников, из них — 11 над территорией Ростовской области и 3 — над Брянщиной.