В Минске задержали мужчину, которого разыскивал «Интерпол» 2 4.05.2025, 10:52

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Принято решение о его депортации в Шри-Ланку.

В Минске нашли и задержали 36-летнего гражданина Шри-Ланки, объявленного в международный розыск. Информация о его возможном нахождении в белорусской столице поступила милиции от «Интерпола», пишет «Онлайнер».

Мужчину подозревают в соучастии в жестоком убийстве двух человек на родине, а также в ранении еще четырех с применением огнестрельного оружия. Кроме того, ему вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Сотрудники уголовного розыска задержали его в столице. После проверки было принято решение о его депортации в Шри-Ланку. Передача состоялась в Национальном аэропорту «Минск».

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