Глава Пентагона посетит Израиль перед поездкой Трампа на Ближний Восток
- 4.05.2025, 10:59
В Axios раскрыли подробности визита министра обороны США.
Министр обороны США Пит Хегсет собирается посетить Израиль накануне запланированной поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщает Axios.
О намерении главы Пентагона посетить Израиль рассказали западным СМИ двое израильских чиновников.
Ожидается, что Хегсет прибудет в Израиль 12 мая. Там он встретится со своим коллегой Израэлем Кацом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Отмечается, что затем глава Пентагона отправится в Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к визиту Трампа в страны Персидского залива. Американский президент также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с тем нет ожиданий, что Трамп посетит Израиль, пишет Axios.
Это должна быть первая поездка Хегсета в Израиль на посту главы Минобороны США. Кроме того, обращают внимание западные СМИ, визит готовится в то время, когда правительства двух стран «разделены» в вопросе о возможности военных ударов по ядерным объектам Ирана, а также на фоне продолжающейся войны в Секторе Газа и военной кампании Штатов в Йемене
По данным Axios, представители обороны Израиля и произраильские организации в Вашингтоне «были обеспокоены тем, что многие из избранных Трампом на должности в Пентагоне скептически относятся к военному участию США на Ближнем Востоке, особенно когда речь идет об Иране».
Также западные СМИ пишут, что Нетаньяху и его советники доказывали своим коллегам в США целесообразность военного варианта действий в отношении Ирана.