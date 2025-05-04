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Белорусские ученые разработали «безопасную альтернативу» чипсам для школьников

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  • 4.05.2025, 11:08
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Белорусские ученые разработали «безопасную альтернативу» чипсам для школьников

В Академии наук отчитались об «успехе».

Безопасные для детей «чипсы» разработали ученые Академии наук Беларуси, их можно купить в школьных буфетах, сообщает агентство «Минск-Новости».

Это кукурузные шарики с луком и сыром. Правда, школьники называют их чипсами. Отмечается, что вреда подрастающему организму они не нанесут, поскольку в них содержатся только безопасные составляющие.

Кроме того, детям предлагают еще и «полезный кетчуп».

«Еще предлагаем ребятам томатный соус «Сказка». В нем нет ни одного запрещенного ингредиента. Он отлично дополняет пельмени, пользуется спросом. Назовем его полезным кетчупом», — рассказала директор Комбината школьного питания Людмила Крупская.

По ее словам, в топ-5 любимых блюд посетителей школьных столовых входят пельмени со сметаной и с томатным соусом, курочка «Пикантная», шашлычок «Школьный», салат «Кукурузка» (с консервированной кукурузой, ветчиной, со свежим огурцом), а также картофельное пюре. Среди аутсайдеров — рыба, но исключить из меню ее нельзя из-за санитарно-эпидемиологического законодательства, согласно которому она должна быть в рационе не менее двух раз в неделю.

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