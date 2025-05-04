РФ готовит полевые лагеря: названа численность группировки для удара по Европе 2 4.05.2025, 11:17

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Кремль может задействовать белорусский плацдарм.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил о том, что страна-агрессор РФ не сможет угрожать Европе группировкой в 40 тысяч военных.

«Если будет 80-100 тысяч военнослужащих, выполнение ими серьезных задач будет более-менее реалистичным, но нужны месяцы, чтобы собрать такое количество людей», - подчеркнул он в комментарии «Главреду».

Эксперт отмечает, что процесс формирования ударной группировки невозможно осуществить незаметно – его будут наблюдать не дни или недели, а месяцы, и, соответственно, будут готовиться к встрече «соседей».

«Пока никаких существенных движений России в этом направлении не наблюдается вообще. Разве что у врага оживилось железнодорожное сообщение, но и это оживление не слишком существенное. Кроме того, в некоторых воинских частях ведется строительство и расширяются помещения для личного состава – скорее всего, это делается как раз для учений, чтобы в этих помещениях разместить личный состав россиян. Не исключаю и того, что летом они будут разворачивать полевые лагеря», - пояснил он.

Собеседник уточнил, что если бы готовилась серьезная угроза для Украины или стран Евросоюза, россияне должны были бы перебросить в Беларусь огромную группировку, которую даже за месяц не собрать.

«Если Россия хочет повторить вторжение в 2022 году, должно быть 80-100 тысяч человек. Если же она планирует проводить диверсионные операции и провокации, то хватит и незначительного количества людей. Вспомните 2020-2021 год, как белорусы устроили Польше миграционный кризис на границе – это один из «гибридных» инструментов. Точно так же они могут провести и сейчас некоторые дерзкие операции в приграничной полосе, например, минирование путей, где проходят пограничные польские патрули», - добавил Коваленко.

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