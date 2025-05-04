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Когда барин уехал

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 4.05.2025, 11:26
  • 3,012
Когда барин уехал

Как был никем, так и остался.

Общественность посмеивается над квартирой Путина в Кремле, в которую тот пригласил кремлевского видеорегистратора Зарубина.

Но помимо прилюдно явленной безвкусицы, где в кучу свалены позолота, портрет Александра III и белый рояль, есть еще одно обстоятельство.

Впечатление от показанного сюжета такое, будто барин уехал, а дворовый мужик показывает барские хоромы.

Как был никем, так и остался.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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