Когда барин уехал 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

4.05.2025, 11:26

3,012

Как был никем, так и остался.

Общественность посмеивается над квартирой Путина в Кремле, в которую тот пригласил кремлевского видеорегистратора Зарубина.

Но помимо прилюдно явленной безвкусицы, где в кучу свалены позолота, портрет Александра III и белый рояль, есть еще одно обстоятельство.

Впечатление от показанного сюжета такое, будто барин уехал, а дворовый мужик показывает барские хоромы.

Как был никем, так и остался.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com