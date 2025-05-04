«Это исторический момент»: Буданов раскрыл новые детали уничтожения российских Су-30 1 4.05.2025, 11:44

ГУР Украины использовало три беспилотных катера Magura-7 во время атаки.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) сбило два истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных катеров Magura-7. Экипаж первого самолета выжил и был подобран в Черном море гражданским судном, экипаж второго, по предварительным данным, погиб.

Об этом сообщил руководитель ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов изданию The War Zone. По его словам, это первый случай, когда истребители были сбиты морскими дронами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.

«Это исторический момент», – сказал Буданов.

Глава ГУР рассказал, что операция была проведена в Черном море в пятницу, 2 мая.

По словам Буданова, ГУР использовало три беспилотных катера Magura-7 в атаке, два из которых стреляли по самолетам.

«Magura-7 – это вариант Magura-5 для ПВО», – сказал Буданов, отказавшись подробнее рассказать о разнице между ними.

Буданов сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном.

По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

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