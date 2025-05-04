СМИ: В белорусских школах полностью запретят телефоны с 1 сентября 4.05.2025, 11:53

Ведется «разъяснительная работа».

Новый учебный год может принести белорусской системе образования ряд изменений. Начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Николай Башко в интервью областному изданию рассказал о ключевых новациях, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года вместе с обновленным Кодексом об образовании.

По словам Башко, хотя прямого упоминания телефонов в Кодексе нет, норма о том, что школа становится «территорией без телефона», все равно вступит в силу с 1 сентября. Тема, по его словам, «перезрела», сейчас ведется «разъяснительная работа», пишет «Телеграф».

Механизм, по словам чиновника, простой: пришел в школу — сдай гаджет, ушел — забери. Места хранения и ответственные лица уже определены. Башко заявил, что не вся информация из телефонов «контролируемая», и сослался на опыт «престижных учреждений» и далекой Австралии, где телефоны «давно запрещены». Взамен он предложил «наглядные плакаты, учебные пособия, доску, мел и живое общение».

Небольшое упрощение ждет при зачислении в секции и кружки дополнительного образования. Если раньше требовалось согласие двух законных представителей, то с 1 сентября будет достаточно заявления несовершеннолетнего с согласия одного из них, или просто заявления одного родителя/представителя.

Кроме того, приемные родители и родители-воспитатели должны стать педработниками. При этом Башко упомянул про рост статуса и зарплат.

Расширятся полномочия местных властей по организации бесплатной перевозки детей — теперь не только в школы/сады, но и на спортивные/культурные мероприятия в пределах крупных населенных пунктов.

Должна усилиться ответственность заказчиков целевой подготовки. Если организация сама расторгнет договор с «целевиком», ей придется возместить государству затраты на его обучение.

Чиновник также признал, что «детская демография» падает, и анонсировал закрытие 20 учреждений образования на Минщине (14 садов, 6 школ) в 15 районах к 1 сентября. Еще несколько могут реорганизовать. Так, оптимизация затронет центры творчества (по два в Березино и Солигорске).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com