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Лавров написал предисловие к книге, в которой отрицается государственность Литвы

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  • 4.05.2025, 12:02
  • 3,756
Лавров написал предисловие к книге, в которой отрицается государственность Литвы
Сергей Лавров
Фото: Getty Images

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал монографию инструментом российской пропаганды.

Глава МИД России Сергей Лавров стал автором предисловия к монографии «История Литвы», которая отрицает существование литовского языка и государственности этой страны. Как пишет «Агентство», книга вышла еще в марте, однако СМИ обратили внимание на нее только сейчас.

Монографию «История Литвы» в 2025 году выпустило издательство «Международные отношения» при МГИМО. Руководителем коллектива из девяти авторов стал Максим Григорьев — директор прокремлевского Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, участник войны в Украине и председатель «Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов».

Лавров в предисловии обвинил страны Балтии, в том числе Литву, в попытках «использовать сфальсифицированные исторические нарративы для стимулирования антироссийских и русофобских настроений».

«Ценность данной книги заключается в том, что ее авторы стремились всестороннее, в научно обоснованном ключе проанализировать этапы развития земель, которые в различное время были связаны с Литвой», — продолжает Лавров.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал монографию инструментом российской пропаганды. По мнению политика, в ней ставится под сомнение государственность, история, ценности, символы Литвы, а также оправдывается империализм и агрессия России против ее соседей. Он также сравнил идеи книги с риторикой, сопровождавшей вторжение России в Украину.

️Профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Великого заявил, что в книге отрицается существование литовской нации и литовского языка, а также утверждается, что литовское национальное государство было создано славянами и Россией. «Отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание украинцев как нации», — считает Мажейкис.

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