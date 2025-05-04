Лавров написал предисловие к книге, в которой отрицается государственность Литвы 11 4.05.2025, 12:02

3,756

Сергей Лавров

Фото: Getty Images

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал монографию инструментом российской пропаганды.

Глава МИД России Сергей Лавров стал автором предисловия к монографии «История Литвы», которая отрицает существование литовского языка и государственности этой страны. Как пишет «Агентство», книга вышла еще в марте, однако СМИ обратили внимание на нее только сейчас.

Монографию «История Литвы» в 2025 году выпустило издательство «Международные отношения» при МГИМО. Руководителем коллектива из девяти авторов стал Максим Григорьев — директор прокремлевского Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, участник войны в Украине и председатель «Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов».

Лавров в предисловии обвинил страны Балтии, в том числе Литву, в попытках «использовать сфальсифицированные исторические нарративы для стимулирования антироссийских и русофобских настроений».

«Ценность данной книги заключается в том, что ее авторы стремились всестороннее, в научно обоснованном ключе проанализировать этапы развития земель, которые в различное время были связаны с Литвой», — продолжает Лавров.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис назвал монографию инструментом российской пропаганды. По мнению политика, в ней ставится под сомнение государственность, история, ценности, символы Литвы, а также оправдывается империализм и агрессия России против ее соседей. Он также сравнил идеи книги с риторикой, сопровождавшей вторжение России в Украину.

️Профессор Гинтаутас Мажейкис из Университета Витаутаса Великого заявил, что в книге отрицается существование литовской нации и литовского языка, а также утверждается, что литовское национальное государство было создано славянами и Россией. «Отрицание существования Литвы очень похоже на отрицание украинцев как нации», — считает Мажейкис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com