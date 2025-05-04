Мошенники под видом Влада Бумаги предлагали белорусским детям iPhone и Mercedes 6 4.05.2025, 12:38

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влад бумага

А затем начинали поступать те самые «задания».

В байнете рассказали о новой и опасной схеме мошенничества, нацеленной на детей. Аферисты создавали фейковые аккаунты, выдавая себя за блогера Влада Бумагу (Влада А4), и предлагали юным подписчикам участвовать в «челленджах», суля за это внушительные призы. Однако сами «задания» могут быть довольно опасны, пишет «Телеграф».

Как работает обман? Злоумышленники использовали узнаваемые атрибуты: фото Влада А4 на аватарке, похожий никнейм. И даже пытались имитировать знак верификации (например, с помощью эмодзи-галочки).

Сначала «псевдо-Влад» завлекал обещаниями фантастических подарков: iPhone 16 Pro, внедорожник Mercedes или даже «дом на берегу моря». Цель — завоевать доверие и вовлечь ребенка в «игру».

А затем начинали поступать те самые «задания». Одно из них, о котором рассказала ТРК «Гомель» — ребенку предложили закрыть все окна в квартире и включить конфорки газовой плиты на три часа.

Другие сомнительные просьбы могли включать требование сообщить домашний адрес (якобы для «визита в гости» с командой), а в дальнейшем, вероятно, и попытки выманить реквизиты банковских карт родителей или фотографии личных документов.

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