Российская певица Орбакайте собирается судиться с Латвией 12 4.05.2025, 12:47

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Кристина Орбакайте

Накануне ей запретили въезд в страну.

Российская певица Кристина Орбакайте выразила возмущение решением Латвии запретить ей въезд и пообещала подать в суд.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, сообщает «Европейская правда».

Певица написала, что латвийский запрет – не просто решение против артиста, «но и нарушение международных норм и принципов, на которых строится современный мир».

«Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество – вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила на языке музыки, театра и искусства», – заявила Орбакайте.

Она сказала, что «искусство не знает границ, а музыка – не оружие».

«Я не намерена сдаваться и буду отстаивать свое право в судебном порядке выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ», – написала певица.

Российская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович были включены в список нежелательных лиц и им запретили въезд в Латвию.

Оба эти музыканта планировали летом 2025 года выступать в стране.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис объяснил решение включить обоих музыкантов в «черный список» опасениями со стороны спецслужб.

Орбакайте после оккупации Россией Крыма давала концерты на полуострове. Она также участвовала в различных пропагандистских мероприятиях России.

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