Неведомый стрелок Блоха 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.05.2025, 12:56

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Голова кругом идет от абсурда.

До чего же чудное дело – пропаганда кремлевских деятелей.

Видно, прошла команда проводить «Бессмертные полки» по миру. Но ведь не просто проводить, надо же отчитаться и выложить на новостные ленты, чтобы «народ увидел», как «весь мир в едином порыве». Но прибой новостной ленты приносит жалкие сообщения.

В Китае «Бессмертный полк» прошел на территории посольства. Уж не позорились бы. Что же это китайские товарищи, которые, якобы, «с нами» (согласно Лаврову), не дали провести шествие по улицам города Пекина? «Во главе колонны шел посол России в Китае Игорь Моргулов с портретом своего отца. Несколько китайских жителей по-русски спели «Катюшу». Что скажешь? Мощно.

Но и во «вражеском» Вашингтоне готовится шествие «Бессмертного полка». Координатор мероприятия, некая Анна Блоха сообщает: «Думаем, что 100 человек наберется». Гигантская демонстрация. При этом, Блоха не ожидает, что к шествию присоединится посол России в США Александр Дарчиев. Как же так? Что за пренебрежение? Почему в Китае посол вышел, а в Америке вроде как не собирается? Непонятно.

Каждый год, с тех пор как родилась эта странная традиция ходить с портретами, задаешь себя один вопрос – отчего в СССР до этого не додумались? Или в других странах? В том же Китае, где погибших в годы Второй мировой было очень много. Да и американцев в той войне полегло немало. Странные, все-таки, в нашей стране рождаются идеи. Причем, следом за, как бы памятным мероприятием, власти нашей страны устроили чудовищное побоище, которому конца края не видно. Здесь же и Валерия на фоне развалин с песней «С чего начинается Родина». Голова кругом идет от абсурда.

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