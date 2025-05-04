Названы два овоща, которые помогают «успокоить» сахар в крови 4.05.2025, 13:05

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Врачи советуют регулярно употреблять эти продукты.

Если регулярно употреблять эти продукты, это поможет поддерживать уровень сахара в крови в норме и укрепить общее состояние здоровья.

Речь идет о брокколи и шпинате — продуктах, богатых клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, пишет ТСН.

Эксперты говорят, что брокколи содержит биологически активное вещество — сульфорафан, способный улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара в крови. Кроме того, брокколи является мощным источником важных микроэлементов — магния, калия, витаминов группы В и фолиевой кислоты. Магний налаживает должное функционирование мышечной ткани и нервной системы. Калий регулирует АД, витамин В6 участвует в метаболизме белков, витамин С укрепляет иммунитет. А фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК и развития клеток.

Шпинат богат магнием, который играет важную роль в регуляции уровня глюкозы. Он также содержит мало углеводов и много клетчатки, что делает его идеальным продуктом для людей с диабетом II типа или склонностью к нему.

Шпинат содержит кучу других веществ, полезных для здоровья. Зелень богата каротиноидами, которые в организме превращаются в витамин А. Также шпинат содержит мощную часть витамина С, который укрепляет иммунную систему и поддерживает здоровье кожи. Кальций, содержащийся в листовом овоще, необходим для здоровья костей, сердца, мышц и нервной системы.

Медики рекомендуют обязательно включать шпинат и брокколи в свой ежедневный рацион. Эти продукты помогут контролировать не только уровень сахара в крови, но и укрепить общее состояние здоровья.

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