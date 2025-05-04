Зеленский после ночных ударов РФ: Если прекращение огня, то не на их праздники

Зеленский после ночных ударов РФ: Если прекращение огня, то не на их праздники5
- 4.05.2025, 13:14
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Кремль продемонстрировал цинизм высочайшего уровня.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине, заявив, что это «цинизм высочайшего уровня». Он также подчеркнул, что Россия просит тишину на 9 мая, но продолжает обстреливать Украину каждый день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
В ночь на 4 мая Киев подвергся масштабной атаке российскими дронами. Пожары охватили дома и автомобили в спальных районах столицы, спасатели работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим.
Среди пострадавших есть дети и взрослые, все они получили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, произошел пожар в Черкассах, где горело общежитие.
Зеленский сообщил, что этим же утром продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области.
Атаки происходили также по Харьковской, Николаевской и Киевской областях. Враг не прекращает агрессию.
«Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов», - заявил президент.
Он подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, но оно должно быть постоянным, а не ограниченным праздничными датами.
«Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку и давление на Россию, подчеркнув важность дальнейшей помощи Украине.