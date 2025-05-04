Зеленский после ночных ударов РФ: Если прекращение огня, то не на их праздники 5 4.05.2025, 13:14

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Владимир Зеленский

Кремль продемонстрировал цинизм высочайшего уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине, заявив, что это «цинизм высочайшего уровня». Он также подчеркнул, что Россия просит тишину на 9 мая, но продолжает обстреливать Украину каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

В ночь на 4 мая Киев подвергся масштабной атаке российскими дронами. Пожары охватили дома и автомобили в спальных районах столицы, спасатели работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим.

Среди пострадавших есть дети и взрослые, все они получили необходимую медицинскую помощь. Кроме того, произошел пожар в Черкассах, где горело общежитие.

Зеленский сообщил, что этим же утром продолжаются удары КАБами по Донецкой и Сумской области.

Атаки происходили также по Харьковской, Николаевской и Киевской областях. Враг не прекращает агрессию.

«Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов», - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина готова к реальному прекращению огня, но оно должно быть постоянным, а не ограниченным праздничными датами.

«Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день», - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил международных партнеров за поддержку и давление на Россию, подчеркнув важность дальнейшей помощи Украине.

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