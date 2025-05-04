ЖКХ пообещало белорусам «звонки счастья» 2 4.05.2025, 13:23

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Что еще будет, если не оплатить жировку вовремя?

За просроченные платежи по жировке полагается наказание – от пени до выселения, рассказали в пресс-службе МинЖКХ.

Как там объяснили, разработанный комплекс мер по взысканию задолженности за ЖКУ эффективен в большинстве случаев.

Например, если не оплачивать «коммуналку» месяц, автодозвон вам неоднократно напомнит, что это нужно сделать. Уже при «просрочке» на два месяца оказание услуг ЖКУ будет приостановлено, но только через пять дней после письменного предупреждения, доставленного заказным письмом, за которое нужно расписаться.

Само решение о приостановлении оказания коммуслуг можно обжаловать в суде.

Если гражданин не платит по счетам от трех до шести месяцев к предыдущим мерам добавляются исполнительные надписи, подаются исковые заявления в суд от обслуживающих организаций.

«Одним из самых распространенных способов взыскания задолженности можно назвать постоянное напоминание о необходимости оплаты за ЖКУ с помощью автодозвона. Как показывает практика, гражданам неприятны такие меры, большинство старается решить вопрос с оплатой за ЖКУ уже на этой стадии», – пояснили коммунальники.

Для того, чтобы вернуться к обычной жизни, нужно полностью оплатить долг за «коммуналку». И тогда в течение двух дней все услуги будут подключены заново. Но, если не платить за ЖКУ более полугода, в суд уйдет исковое заявление о выселении и отчуждении жилого помещения.

Сколько минчане платят за ремонт подъездов, рассказали власти

Текущий ремонт подъездов – это жилищно-коммунальная услуга, которая финансируется за счет средств жильцов.

По какому принципу начисляются платежи, и сколько в среднем приходится платить жителям столицы?

Об этом рассказала гендиректор объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, пишет агентство «Минск-Новости».

По ее словам, каждый год ЖКХ формирует планы ремонтов. Если подъезд в плохом состоянии, его включают в очередь.

Обычно работы занимают от одного до трех месяцев. Однако коммунальщики стараются максимально сокращать сроки.

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