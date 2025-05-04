Путин сделал неожиданное заявление о перемирии с Украиной

Путин сделал неожиданное заявление о перемирии с Украиной3
- 4.05.2025, 13:32
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Именно Россия срывает любые попытки его ввести.
Глава Кремля Владимир Путин заговорил о «неизбежном» перемирии в войне против Украины. Хотя именно Россия срывает любые попытки его ввести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас.... Это вопрос времени», - сказал он.
Прекращение огня в Украине
11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Там была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданых.
В свою очередь, Россия отказалась поддержать прекращение огня на 30 дней без условий. В Кремле выдвинули ряд требований, в частности, восстановить связь с системой SWIFT.
Кроме того, перед Пасхой, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин объявил об одностороннем 30-часовом «прекращении огня» в Украине. Но оно так и осталось только на бумаге. Оккупанты продолжили обстреливать украинские города и гражданских.
Также в конце апреля Путин объявил о временном «перемирии» в войне в дни 80-летия «Дня победы». Оно будет якобы будет действовать с 8 по 11 мая.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отклонил «перемирие» на 9 мая. По его словам, Украина не несет ответственности за события, которые могут произойти в России 9 мая. Киев не рекомендует лидерам других стран ехать в Москву.