«Чиновники молятся, чтобы пакистанцы не приехали» 2 4.05.2025, 13:41

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иллюстративное фото

Чего ожидать в Беларуси от мигрантов из исламской страны?

В начале апреля беларусы узнали, что в нашу страну приедут 100–150 тысяч пакистанцев. Александр Лукашенко объявил об этом на встрече в Минске с премьер-министром Исламской Республики Шахбазом Шарифом.

Белорусы, как оказалось, к такому не были готовы. Социальные сети начали бурлить, а пропаганда бросилась объяснять, что «плохие» мигранты – только в Западной Европе, а к нам приедут сплошь трудолюбивые люди, которые со временем вернутся на родину.

Недавно издание «Kyky» опубликовало монолог белоруски, которая призналась, что ее шокировали планы «высокого начальства»:

«Все-таки уровень образования и культуры тех мужиков, которые сюда приедут, настораживает. Базовое чувство безопасности пропадает. Впрочем, когда и кто чувствовал себя безопасно в Беларуси?».

Правда, девушка допускает, что рассуждает так из-за стереотипов, и «все будет нормально». «Я даю им шанс», – говорит белоруска и утверждает, что эта тема волнует людей.

«Я недавно стояла на площади без наушников и слушала, что обсуждают прохожие. Четыре компании девушек шли и обсуждали эту новость. Они были напуганы».

Стоит ли пугаться пакистанцев?

Кандидат исторических наук Евгений Красулин в разговоре с «Белсатом» отметил, что пакистанцы – «такие же люди, как и мы». К такому выводу он пришел благодаря давнему знакомству с пакистанцем в Москве:

«Несмотря на то, что человек принадлежит другому этносу, другой культуре и другой религии, выясняется, что различий между нами не так много. И, может, как раз на фоне того, что ожидания не слишком высокие, когда сталкиваешься с представителями того же Пакистана, наступает положительный шок: а они нормальные люди, они как мы. А иногда замечаешь: они даже лучше нас, более культурные, с большим уважением относятся к женщинам, что может показаться парадоксальным».

Специалист в связи с этим предупредил, что образно говоря, внешний мир будет давить на нашу страну, и белорусам следует готовиться к трудовой иммиграции:

«Мы существуем в супер динамическом мире. Нам хорошо бы взяться, скажем так, за ум и начать изучать эти страны, для нас абсолютно не знакомые, но при этом мы вынуждены с ними сталкиваться. Причем мы будем вынуждены с ними сталкиваться и дальше, и чем дальше, тем больше. Все-таки шарик маленький, приходится жить в этом сообществе, называемом человечеством».

Где больше демократии – в Беларуси или Пакистане?

По словам Красулина, в Пакистане гибридный государственный строй, однако эта страна демократичнее Беларуси:

«Там с момента обретения независимости довольно сложная политическая история, которая была полна всевозможных диктатур, в том числе военных. Военные вообще играли и продолжают играть довольно значительную роль в жизни страны. Пакистан не только на фоне Беларуси, но и на фоне остальных азиатских стран выглядит достаточно демократичным государством, где по крайней мере последние полтора десятка лет происходит передача власти через выборы, какие бы то ни были вопросы к этим выборам».

При этом у нынешних властей авторитарные замашки.

«Никто не называет Пакистан демократией. Это, скорее, гибридный режим, где есть демократические институты, признаки электоральной демократии, но есть и очень неприятные явления: привлечение армии в политическую борьбу, наличие террористической угрозы, всевозможные сепаратистские движения. Пакистан можно назвать страной на рубеже: она одной ногой в демократических ожиданиях и грезах, а вторая нога внесена в авторитаризм, и слабые ростки демократии могут быть растоптаны», – отмечает эксперт.

Что в Пакистане с правами женщин?

Ситуация с правами женщин в Пакистане напоминает качели. С одной стороны, там могут убить за «аморальное поведение», а с другой – правительство страны в 1990-е дважды возглавляла Беназир Бхутто, и это был первый в новейшей истории случай, когда мусульманской страной управляла женщина.

«В Пакистане довольно много разнообразных племен, ориентирующихся на весьма сомнительные ценности. Определенная проблема ислама – частное мнение имамов, далеко не всегда основанное на гуманистических подходах. В Коране можно найти довольно резкие высказывания, и если их слепо брать и употреблять в современной жизни, да еще со своей интерпретацией, то может дойти, как вот доходило в Пакистане, когда женщину просто изнасиловали группой по приговору местных религиозных лидеров. Они решили, что женщина «проштрафилась», и за это ее нужно изнасиловать», – рассказывает собеседник «Белсата».

Он объясняет, что отношение к женщинам в Пакистане отличается в городах и на периферии:

«Если говорить не о периферии, где все-таки слабое влияние образования, слабое влияние в общем информационном пространстве, то женщины в городах чувствуют себя безопаснее, комфортнее. Здесь также можно сказать, что Пакистан – страна контрастов».

Вместе с мигрантами приедут наркотики?

Пакистан – крупный транзитер наркотиков, производимых в соседнем Афганистане. И Красулин не исключает, что трудовые мигранты, которые соберутся ехать в Беларусь, попытаются заработать легкие деньги:

«Так называемый золотой полумесяц с большими плантациями опийного мака приходится в том числе на территорию Пакистана. Конечно же государство не имеет к этому отношения, однако страна – одно из существенных звеньев в цепях производства наркотиков и поставок в другие страны. Поэтому существует вероятность, что среди лиц, которые едут за границу, найдутся те, кто захочет вот таких легких денег – легче заработанных в докторском кабинете, на стройке или в белорусской текстильной промышленности».

Головная боль для белорусских чиновников

Историк уверен, что чиновники, которых Лукашенко назначил ответственными за прием и обустройство пакистанцев, не будут рады их приезду. Одна из проблем – языковой барьер. Официальный язык в Пакистане – английский, однако много ли белорусских чиновников им владеют?

«Для белорусских чиновников наступают трудные времена. Они сейчас молятся, чтобы только эти пакистанцы не появились у них, так как они просто не знают, что делать. Беларусь абсолютно не подготовлена к этому. Когда приедут работники с семьями – где инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники? Ну ладно, работа для женщин необязательна, хорошо, если мужчинам будут платить столько, чтобы можно было жить», – рассуждает Красулин.

Еще одна проблема – питание. «Они не пойдут за свининой в магазин, понадобится говядина, халяль должен быть», – отмечает собеседник «Белсата».

Пакистанская составляющая белорусской нации

«Выражение Лукашенко о повороте на Восток заиграло новыми красками», – считает Красулин. По его словам, диктатор пытается «построить новую восточную нацию» и разбавить население Беларуси «людьми, которые не будут бунтовать».

«Однако люди везде одинаковые. И Лукашенко мог в этом убедиться в Исламабаде в прошлом году, наблюдая приближение толп протестующих к центру города. Флешбеки 2020 года у него там гарантированно были», – подытожил историк.

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