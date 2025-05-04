Индия остановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном 1 4.05.2025, 14:17

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Это может привести к новому обострению.

Индия перекрыла воду через дамбу Баглихар на реке Ченаб после теракта в Джамму и Кашмире. Это может обострить отношения с Пакистаном.

Об этом пишет Times of India.

Индия остановила поток воды через дамбу Баглихар на реке Ченаб после приостановления действия Индского договора.

Это решение также предусматривает возможные аналогичные меры на дамбе Кишанганга на реке Джелум.

Согласно источникам издания, эти гидроэлектростанции имеют важное стратегическое значение для Индии, поскольку они позволяют регулировать сроки сброса воды, что может оказать серьезное влияние на водные ресурсы в регионе.

Это решение Индии стало следствием террористического нападения в Пахалгаме, штат Джамму и Кашмир, во время которого погибло 26 человек, преимущественно туристов.

Теракт стал катализатором для приостановления действия многолетнего Индского договора, заключенного при посредничестве Всемирного банка в 1960 году, который регулирует использование вод реки Инд и ее притоков между двумя странами.

Дамба Баглихар, расположенная в Джамму, уже давно является предметом споров между Индией и Пакистаном.

Пакистан неоднократно обращался во Всемирный банк для арбитража по этой дамбе, поскольку считает ее строительство нарушением условий договора.

В частности, Пакистан утверждает, что Баглихар оказывает негативное влияние на водные ресурсы, используемые для орошения и других нужд.

Дамба Кишанганга, расположенная на севере Кашмира, также является предметом юридических и дипломатических споров.

Конфликт Индии и Пакистана

Напомним, в регионе Кашмир боевики напали на группу туристов. По информации очевидцев, террористы убивали только тех, кто исповедовал индуизм.

Индия обвинила Пакистан в организации такого теракта. Также Дели временно выходил из соглашения по водам Инда с Исламабадом.

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