Ученые нашли новый способ борьбы с раком кишечника 7 4.05.2025, 14:26

5,274

Результаты впечатляют.

Варианты лечения пациентов с раком прямой кишки долгое время оставались в основном неизменными и основывались на хирургическом вмешательстве и стандартной лучевой терапии. Однако новая разработка поменяла ожидания ученых, врачей и больных в этой трудноизлечимой области онкологии.

Об этом пишет University of Glasgow.

На конференции ESTRO 2025 в Вене были представлены результаты крупного клинического испытания, проведенного в Великобритании, в котором была представлена новая многообещающая стратегия: сочетание иммунотерапии с радиотерапией позволило увеличить количество ремиссий болезни, превышающее прошлые показатели.

Испытание, получившее название PRIME-RT, проводилось под руководством Университета Глазго в сотрудничестве с NHS Greater Glasgow & Clyde. В этом исследовании II фазы проверялись две основные схемы радиотерапии — короткий и длинный курс, каждая в сочетании с дурвалумабом, хорошо зарекомендовавшим себя препаратом для иммунотерапии.

Это была первая попытка тщательной оценки такой комбинации у пациентов с локально усиленным раком прямой кишки, который обычно включает более крупные и агрессивные опухоли. Ученые выяснили, что среди 46 участников исследования частота полной ремиссии достигла 52%, что превзошло первоначальные ожидания в 30%.

Исследовательская группа под руководством профессора Кэмпбелла Роксбурга из Школы онкологических наук Университета Глазго выявила двойное преимущество лечения — повышение уровня ремиссии и отсутствие необходимости в инвазивной операции.

Высокие показатели полного ответа были зарегистрированы для обеих стратегий лучевой терапии: при коротком курсе лечения было достигнуто 67% положительных ответов, а при длительном — 48%.

Даже через 18 месяцев после лечения у значительного числа пациентов сохранялась ремиссия, что подчеркивает потенциальную долговечность данного подхода. Добавление иммунотерапии также не вызвало никаких неожиданных негативных побочных эффектов, что является обнадеживающим сигналом, заявили авторы.

Рак прямой кишки остается серьезной проблемой общественного здравоохранения и в одной лишь Великобритании он ежегодно уносит около 4100 жизней. Особую тревогу вызывает рост заболеваемости на 50,5% среди молодых людей в возрасте 25-49 лет за последние два десятилетия, причем еще более резкий рост наблюдается среди женщин.

Традиционные методы лечения часто требуют постоянного наложения колостомы, что значительно ухудшает качество жизни больных. Доказав, что многие пациенты могут избежать таких процедур, исследование PRIME-RT обещает будущее, в котором эффективная борьба с раком не будет автоматически означать хирургическое вмешательство, меняющее всю жизнь.

Благодаря финансированию со стороны компании AstraZeneca UK и поддержке нескольких медицинских и академических учреждений, включая Центр экспериментальной медицины рака в Глазго, результаты испытания уже заложили основу для более точных, биологически обоснованных будущих исследований. Ожидается, что они позволят ученым уточнить, какие пациенты получают наибольшую пользу, и направить лечение рака прямой кишки в русло более индивидуальной модели лечения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com