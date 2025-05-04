У Соловьева признали провал Черноморского флота РФ 5 4.05.2025, 14:44

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Российские пропагандисты загрустили.

В эфире кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева неожиданно прозвучала правда о поражении Черноморского флота РФ в войне против Украины, пишет «Диалог.UA».

Обсуждая успешную операцию Украины у берегов Новороссийска, кремлевские пропагандисты загрустили. Они признали, что Черноморский флот оказался бесполезен.

«Мы, имея флот, воюем на море с государством, которое флот не имеет. Получается, что Черноморский флот как бы по сути воюет с каким-то призраком или фантомом. Но при этом умудряется нести потери», - заявил «эксперт». Он назвал происходящее «несуразностью».

О том, как на самом деле «воюет» Черноморский флот, красочно рассказал в своем блоге российский Z-военкор Александр Сладков. «Мне нас жалко… Нас бьют, как мух мухобойкой… РФ трясет от налетов БЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться», - заявил пропагандист.

С похожим заявлением выступил также Z-блогер Fighterbomber. Он признал, что беспилотные катеры Украины поменяли расклад сил в Черном море. Россия понесла сокрушительное поражение. «Ситуация на Черном море резко поменялась не в нашу пользу. Поменялась в один день. Теперь БЭКи (безэкипажные катеры - ред.) мы можем уничтожать только днем, в хорошую погоду с использованием реактивной авиации... Надводный флот не способен себя защитить», - написал российский пропагандист.

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