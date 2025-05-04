Bild: Путин уже знает, что его ждет катастрофа 2 4.05.2025, 15:02

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Фото: Getty Images

Кремль стоит перед выбором между двумя сокрушительными для РФ сценариями.

Прекращение боевых действий РФ с Украиной может стать для России началом распада, а не мира. Экономика рухнет, миллионы озлобленных Z-ветеранов вернутся домой, а военная машина, которую Кремль кормил три года, потребует еще больше денег. Мир - это катастрофа для режима, который стал заложником собственного авантюризма.

Россия в капкане собственной войны

Согласно анализу немецкого издания Bild, прекращение военных действий может обернуться для России серьезными внутренними проблемами.

Экономика страны стала зависимой от военных расходов, а сотни тысяч россиян получают доходы, связанные с войной. Прекращение конфликта может привести к экономическому спаду и социальной нестабильности.

Экономика на грани рецессии

Российская экономика демонстрирует признаки ослабления. По данным российских экономистов, за исключением оборонной промышленности, наблюдается спад в производстве продуктов питания, угля, строительных материалов, металлопродукции и машин.

Оборонный сектор, раздуваемый за счет государственных инвестиций, скрывает реальный экономический спад. Продукты питания, уголь, строительные материалы, металлопродукция, машины - производство падает. Только военная промышленность скрывает спад.

Ветераны без будущего

После окончания конфликта Россия столкнется с проблемой возвращения ветеранов. Многие из них, получавшие высокие выплаты за участие в боевых действиях, вернутся в бедные регионы, где их ждут низкооплачиваемые работы.

Если Путин не сумеет обеспечить лояльность ветеранов с помощью экономических перспектив, грозит волна насилия. Число насильственных преступлений возросло с момента начала войны. Существует реальная опасность, что некоторые, как и вернувшиеся ветераны Афганистана и Чечни, скатятся в преступность.

Политическая нестабильность на горизонте

Прекращение войны без достижения заявленных целей может подорвать легитимность власти. Внутренние проблемы, такие как экономический спад и социальное недовольство, могут привести к политической нестабильности.

Россия оказалась в ловушке собственной агрессии. Прекращение войны грозит экономическим и социальным кризисом, а продолжение конфликта - дальнейшим истощением ресурсов и международной изоляцией.

Кремль стоит перед выбором между двумя плохими сценариями, каждый из которых несет серьезные риски для будущего страны.

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