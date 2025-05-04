Фицо взбесился из-за слов Зеленского о параде 12 4.05.2025, 15:11

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Роберт Фицо

Фото: European Council

Но в Москву 9 мая все равно поедет.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разозлился из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о безопасности в Москве 9 мая. Но Фицо все равно собирается на парад.

Об этом сообщает словацкое издание Sme.

Фицо назвал угрозой слова Зеленского о том, что Украина не может отвечать за события в Москве 9 мая.

«Это большое неуважение, когда кто-то говорит стране, которая имела наибольшую долю в победе над фашизмом и понесла наибольшие потери: Празднуйте, мы можем сбросить на вас дрон. Этому не место в современной политике», - сказал премьер Словакии.

По мнению Фицо, Зеленский ошибается, если считает, что его заявление приведет к отказу иностранных делегаций от участия в параде в Москве. Он добавил, что сам «просто едет» в Москву на празднование.

«Я собираюсь выразить свое уважение и почтение нации, которая сыграла решающую роль в победе над Гитлером, нации, которая больше всего пострадала», - заявил он.

По данным словацких СМИ, Фицо будет единственным лидером ЕС, который посетит парад в Москве 9 мая.

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