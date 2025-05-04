В деревне под Минском нашли необычное «поместье» 1 4.05.2025, 15:20

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Стоит дешевле столичной «однушки».

Сайт realt.by показал не самый обычный вариант для загородного отдыха. На интернет-площадке продается участок в деревне сразу с тремя домами. Тут есть и современный домик с баней, и обычная деревенская хата, а также гараж с жилой комнатой. В общем, подойдет тем, кто любит отдыхать за городом большой компанией — ведь на такой «даче» всегда найдется местечко для гостей. Кстати, стоит «поместье», стоящее на 15 сотках, дешевле однушки в Минске.

Находится этот загородный комплекс в деревне Поусье Дзержинского района. Это — Брестское направление, 31 километр от МКАД. К деревне ведут хорошие подъездные пути, есть удобный выезд на трассу.

Самым современным строением на участке является небольшой двухуровневый домик с баней. Этот коттедж возведен из пеноблоков, утеплен и покрыт кровлей из металлочерепицы. Внутри домика уже сделан качественный ремонт с минималистичным дизайном. Обогревается постройка теплыми полами, но есть возможность перевести дом на электрическое отопление.

На первом этаже коттеджа площадью 39 квадратных метров расположилась кухня-гостиная, укомплектованная всем необходимым, а также баня и полноценный санузел с ванной.

На втором этаже площадью 28 квадратных метров есть возможность обустроить дополнительную жилую комнату.

Также на участке стоит классический деревенский дом площадью 52 квадратных метра. В нем — 2 жилые комнаты, веранда и чердачное помещение. Этот дом из сруба стоит на фундаменте из бетона. В избе установлена газовая плита от баллона, русская печь, также тут оборудована душевая.

Если вы думаете, что это все постройки на участке, то ошибаетесь. Помимо двух отдельных домов, на участке имеется и вместительный блочный гараж площадью 36 квадратных метров. На первом этаже домика расположен собственно гараж, а в мансарде оборудована полноценная жилая комната площадью 28 квадратных метров с кухонной зоной.

Также на даче есть погреб для хранения урожая площадью 13 квадратов, дощатая уборная и колодец.

Все постройки стоят на просторном участке прямоугольной формы площадью в 15 соток. Территория огорожена забором из металлопрофиля с откатными воротами. На участке имеется небольшой пруд.

Сама деревня Поусье — весьма живописная. Рядом протекает река Усса, вокруг расположены леса. Ближайшие магазины находятся в паре километров — в соседней деревне.

А стоит такое «поместье» 39,9 тысячи долларов.

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