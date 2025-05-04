Литовец на машине протаранил забор на границе с Беларусью 3 4.05.2025, 15:34

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Мужчину задержали.

В ночь с субботы на воскресенье литовец на каршеринговом автомобиле протаранил пограничный забор с Беларусью, сообщают литовские пограничники.

Инцидент произошел в Вильнюсском районе.

Водитель пробил ограждение, установленное на территории Литвы, и оказался на линии границы с белорусской стороны.

Мужчина на автомобиле со знаками транспортной компании ехал на большой скорости по старой неиспользуемой дороге, которая упирается в границу. На ней стоят два знака: сначала тот, который обозначает тупик, а потом – запрещающий движение.

Водитель не заметил или проигнорировал их и протаранил два пролета забора. В машине сработали подушки безопасности, передняя часть авто получила серьезные повреждения.

Мужчину задержали белорусские пограничники.

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