Между Азербайджаном и Россией разгорается новый скандал 1 4.05.2025, 15:44

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Баку требует объяснений.

Азербайджан потребовал разъяснений от России из-за задержания в московском аэропорту депутата Милли Меджлиса (парламента) страны Азера Бадамова. Как сообщают азербайджанские СМИ, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде подтвердил сообщения о том, что Бадамов, который летел в Астрахань с пересадкой в Москве, был задержан в московском аэропорту Внуково и не допущен на рейс в Астрахань. Ему было объявлено о запрете на въезд в Россию. Позднее его отправили обратно в Баку, сообщает «Радио Свобода».

По словам Гаджизаде, решение о запрете въезда было принято без предварительного уведомления и объяснений. Предстаивтель МИД подчеркнул, что депутат отправлялся в Астрахань в составе делегации для участия в мероприятиях, приуроченных к 102-й годовщине со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Визит был организован по приглашению вице-губернатора Астраханской области Дениса Афанасьева.

Представитель российского МИД, по словам Гаджизаде, заявил, что вопрос будет расследован, но не дал объяснений о причинах решения о запрете въезда. В Баку расценивают действия Москвы как недружественный шаг.

Азербайджанское новостное агентство 1news предполагает, что Бадамову запретили въезд в Россию в качестве ответа на его высказывания в адрес депутата Госдумы Николая Валуева, который в свою очередь был внесен в «черный список» в Азербайджане. Конфликт начался после того, как Валуев в своем телеграм-канале прокомментировал новость о закрытии так называемого Русского дома в Баку, используя, как сообщалось, в отношении азербайджанцев оскорбительные выражения. Бадамов в ответ написал в фейсбуке: «Если попытаться художественно изобразить среднестатистического представителя «шоблы», то лучше всего для этого подойдет портрет Николая Валуева. Достаточно посмотреть на антропологический тип данного существа, чтобы понять, что это редкий экспонат тупиковой ветви эволюции».

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