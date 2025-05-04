Шоу начинается 9 Сергей Алексашенко

4.05.2025, 16:22

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В руках Трампа есть мощный козырь.

Саудовская Аравия предупредила перепроизводящих членов ОПЕК+, которые не соблюдают договорённости об ограничении добычи нефти, что она может обеспечить дальнейшее увеличение добычи. Главными нарушителями соглашения являются Казахстан и Ирак.

В субботу ОПЕК+ согласовал решение о повышении добычи на 411 тысяч баррелей в сутки, начиная с июня. Напомню, что месяц назад было принято решение о наращивании добычи в таком же объёме, начиная с мая. Таким образом, за два месяца картель собирается вернуть на рынок 40 процентов из тех 2,2 миллионов баррелей в сутки, которые являются предметом соглашения. Более того, саудиты заявили, что готовы ежемесячно наращивать добычу такими же крупными порциями, если страны-нарушители не пойдут навстречу.

Изначально ОПЕК+ планировал возвращать эти объёмы на рынок скромными ежемесячными долями до конца 2026 года. Если сравнивать с планами, которые были озвучены в начале марта, то в июне картель выйдет на объёмы добычи, прогнозировавшиеся на октябрь.

Что из этого следует?

Первое. Саудовская Аравия готова пожертвовать ценами на нефть ради соблюдения дисциплины в картеле. Желание приструнить нарушителей хорошо понятно: королевство сократило добычу почти на 20 процентов не для того, чтобы какой-то Казахстан занял его место на рынке. Саудовские фискальные резервы позволяют вести такую игру, т.к. основная гипотеза состоит в том, что резкое падение цен на нефть будет краткосрочным и заставит нарушителей «вернуться в строй».

Второе. Если Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти, практически, мгновенно, и у неё нет ограничений в выводе нефти на рынок – расстояние от мест добычи до морских нефтеналивных терминалов незначительное, а мощности терминалов намного превышают текущие объемы экспорта, – то для России ситуация выглядит не столь привлекательно. С одной стороны, не самые благоприятные для интенсивного бурения сезонные условия весной-летом. С другой, добытую нефть нужно ещё кому-то продать, что будет не так легко сделать, учитывая санкционные ограничения и неизбежное ужесточение конкуренции на индийском рынке с той же самой Саудовской Аравией. Всё это вылилось в то, что Россия, добывая равное с саудитами количество нефти, получила вдвое меньшую квоту в приросте добычи (78 тысяч против 167 тысяч баррелей в сутки).

Третье. У меня мало оснований считать, что Казахстан и Ирак вдруг изменят своё поведение и начнут сокращать добычу нефти (чтобы компенсировать её перепроизводство в предыдущие месяцы) в то время, когда остальные страны будут двигаться в противоположную сторону. В Казахстане добычу нефти определяют глобальные компании, работающие на условиях СРП (соглашения о разделе продукции), затратившие десятки миллиардов долларов на разработку Кашагана и Карачаганака, и сильно отстающие от первоначальных графиков. Всё это заставляет их качать нефть «по максимуму» – по оценкам экспертов, у Казахстана практически нет резервов для наращивания добычи на горизонте трёх месяцев. У Ирака ситуация гораздо более комфортная: низкая себестоимость добычи ($10-12/барр. с учетом всех платежей государству) и наличие существенных резервных мощностей (500-600 тыс.барр/сутки) позволит выдержать неблагоприятную конъюнктуру и даже поспособствовать более быстрому падению цен для усиления давления на производителей нефти с более высокой себестоимостью.

Последнее, самое интересное. Хорошо известно, что у американских компаний себестоимость добычи нефти является одной из самых высоких в мире ($40-45/барр для работающих скважин и $60-65/барр для новых); уже сейчас слышатся их заявления о том, что лозунг президента Трампа «Drill, baby, drill!» потерял свою актуальность. Однако не стоит забывать, что в руках Трампа есть мощный козырь: угроза введения вторичных санкций на покупателей российской нефти. Вряд ли такая мера окажется эффективной в отношении Китая, но её применение в отношении Индии может оказаться выгодным для саудовской Aramco и американских нефтедобытчиков: первая сможет вытеснить российскую нефть с индийского рынка, а угроза санкций в отношении покупателей российской нефти приведёт к снижению российского экспорта и, следовательно, сдержит падение нефтяных цен.

Главный вопрос: решится ли Дональд Трамп на резкое усиление экономического давления на Путина или смирится с падением добычи нефти в Америке?

Сергей Алексашенко, «Хроника мутного времени»

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