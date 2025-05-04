Картофель из белорусских магазинов ушел в Россию?6
- 4.05.2025, 17:10
- 1,888
Беларусь стала крупнейшим поставщиком картофеля в РФ в 2024 году.
Беларусь обогнала Египет и Китай по экспорту картофеля в Россию.
По данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и открытых источников, Беларусь отправила в Россию рекордные 193,8 тысячи тонн картофеля, что позволило стране занять первое место в списке экспортеров, потеснив на этом месте Египет.
Для сравнения, Египет, уступив лидерство, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на сумму почти $48 миллионов. Китай, впервые с 2019 года вошедший в тройку лидеров, отправил в Россию 46,7 тысячи тонн продукции на $17,3 миллиона.
Следом за тройкой лидеров расположились Азербайджан (42,5 тысячи тонн), Грузия (8,4 тысячи тонн), Казахстан, Пакистан, Киргизия, Сербия и Германия.
Также зафиксирован значительный рост поставок из некоторых стран: импорт из Армении вырос в 805 раз, из Турции — в 47 раз, из Грузии — в 7 раз, из Китая — в 5 раз, а из Кыргызстана — более чем в 3 раза.
Отметим, в Беларуси начался серьезный дефицит картофеля.