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Картофель из белорусских магазинов ушел в Россию?

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  • 4.05.2025, 17:10
  • 1,888
Картофель из белорусских магазинов ушел в Россию?

Беларусь стала крупнейшим поставщиком картофеля в РФ в 2024 году.

Беларусь обогнала Египет и Китай по экспорту картофеля в Россию.

По данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и открытых источников, Беларусь отправила в Россию рекордные 193,8 тысячи тонн картофеля, что позволило стране занять первое место в списке экспортеров, потеснив на этом месте Египет.

Для сравнения, Египет, уступив лидерство, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на сумму почти $48 миллионов. Китай, впервые с 2019 года вошедший в тройку лидеров, отправил в Россию 46,7 тысячи тонн продукции на $17,3 миллиона.

Следом за тройкой лидеров расположились Азербайджан (42,5 тысячи тонн), Грузия (8,4 тысячи тонн), Казахстан, Пакистан, Киргизия, Сербия и Германия.

Также зафиксирован значительный рост поставок из некоторых стран: импорт из Армении вырос в 805 раз, из Турции — в 47 раз, из Грузии — в 7 раз, из Китая — в 5 раз, а из Кыргызстана — более чем в 3 раза.

Отметим, в Беларуси начался серьезный дефицит картофеля.

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