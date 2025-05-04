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А кто победил в ледовом побоище?

  • Аркадий Майофис
  • 4.05.2025, 17:21
  • 3,164
А кто победил в ледовом побоище?
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Трамп сделал самое убийственное заявление.

Мне кажется, мы, заграничные наблюдатели, немного недооцениваем тот эффект, который Трамп произвел на россиян словами о том, что это США, выиграла вторую мировую войну.

Трамп, который еще недавно не хотел признавать агрессию России против Украины в документах ООН, якобы потому, что этот ничего не значащий документ может помешать заключению мирного договора с Россией, так вот этот же Трамп сказал самое страшное, что можно было вообще сказать дорогим россиянам.

Даже если бы Трамп прямо произнес, что Путин моль, российские войска в Украине фашисты и Крым надо вернуть (ну то есть сказал бы правду), даже это бы не вызвало такой реакции.

Трамп сделал самое убийственное заявление, какое только он мог сделать, учитывая запредельную истерию последнего времени по поводу победы.

Что это было?

Случайно вылетевшая глупость (я лично думаю именно так)?

Или троллинг высшего порядка, когда тебе надо окончательно вывести “партнера” из себя?

Посмотрим!

В любом случае, наблюдать как бомбит пукан у путинистов очень забавно и, не скрою, приятно!

P.S. Остался нераскрытым вопрос кто победил в ледовом побоище.

Аркадий Майофис, «Фейсбук»

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