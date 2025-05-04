Ученые впервые сняли на видео пеструю головастую акулу 4.05.2025, 17:34

иллюстративное фото

До сих пор она считалась неуловимой.

Морские биологи у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии с использованием специальных камер впервые запечатлели пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum), пишет Naked Science.

Она до сих пор считалась неуловимым представителем семейства кошачьих акул. Ранее ученые могли изучать этот вид только с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.

Cephaloscyllium pictum отличаются вытянутым телом с короткой, широкой, закругленной и приплюснутой головой.

Биологи почти ничего не знают об их образе жизни, однако новые наблюдения помогут лучше изучить этот вид.

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