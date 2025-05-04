Ученые впервые сняли на видео пеструю головастую акулу
- 4.05.2025, 17:34
До сих пор она считалась неуловимой.
Морские биологи у побережья Восточного Тимора в Юго-Восточной Азии с использованием специальных камер впервые запечатлели пеструю головастую акулу (Cephaloscyllium pictum), пишет Naked Science.
Она до сих пор считалась неуловимым представителем семейства кошачьих акул. Ранее ученые могли изучать этот вид только с помощью мертвых экземпляров, выловленных рыбаками в Индонезии.
Cephaloscyllium pictum отличаются вытянутым телом с короткой, широкой, закругленной и приплюснутой головой.
Биологи почти ничего не знают об их образе жизни, однако новые наблюдения помогут лучше изучить этот вид.