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Лучшего удара по позициям Путина не придумаешь

  • Аббас Галлямов
  • 4.05.2025, 17:37
Лучшего удара по позициям Путина не придумаешь
Аббас Галлямов

Попугать главу Кремля и его гостей можно знатно.

Зеленский сейчас стоит перед непростым выбором – наносить удар по Красной площади 9 мая или нет. Соблазн есть, да и возможности тоже. Может удар и не достигнет цели, но попугать Путина и его гостей можно знатно.

В политике важно уметь отделять главное от второстепенного. Действия, направленные на решение задач второго порядка, не должны мешать шагам, предпринимаемым в части достижения ключевых целей.

Главное для Украины сейчас – это отношения с Трампом. Все остальное вторично. На месте Зеленского я бы выступил с заявлением о том, что в ситуации, когда Путин отверг предложение Киева о перемирии, и при этом буквально каждый день обстреливает мирные украинские города, он – Зеленский – считает военный парад в Москве законной целью, однако из уважения к миротворческим усилиям американской администрации принимает решение отказаться от удара по нему. Дескать, Кремль обязательно постарается воспользоваться этой атакой, чтобы сорвать переговорный процесс, а Украина этого не хочет, поскольку во-первых, она в целом выступает за мир, а во-вторых, видит, какие неимоверные усилия прикладывает команда Трампа, чтобы прекратить конфликт, и старается ей помочь, а не помешать – как это делает Москва.

Лучшего удара по позициям Путина не придумаешь.

Аббас Галлямов, Telegram

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