СМИ: Задержаны топ-менеджеры Мозырского НПЗ 4.05.2025, 17:41

Причиной задержания стала коррупция.

На ОАО «Мозырский НПЗ прошла череда задержаний. Как стало известно «Флагштоку» от источника, связанного с деятельностью предприятия, задержания произошли в конце апреля. Под удар попали топовые руководители завода.

Известны должности двух задержанных из пяти. Это начальник юридической службы и директор дирекции по реконструкции и развитию. Этих должностей нет в списке контактов на сайте завода. По данным публикаций в заводских СМИ последними эти должности занимали Драгель Игорь Валентинович и Гуд Александр Анатольевич.

Также известно, что была задержана супруга одного из руководителей.

Перед 1 мая генеральный директор завода Виталий Павлов был очень зол и срывался на подчиненных, отметил источник издания. При этом работники предприятия предполагают, что причиной задержания стала коррупция, а не «политика».

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