Синоптик рассказал о погоде на следующую неделю 4.05.2025, 17:53

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Погода будет очень неустойчивой.

Весна не растратила все запасы заморозков в апреле, а оставила их и на начало последнего весеннего месяца. Нас ждет неласковый май. Основная порция холода придется на первую декаду месяца, когда показатели термометров будут на 2-4°C ниже средних значений, что добавит проблем садоводам и огородникам.

В целом же на следующей неделе не ожидается высоких летних температур, погода будет очень неустойчивой, довольно скромной на тепло с очень умеренным температурным фоном и небольшим переувлажнением. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели на погоду будут влиять область высокого атмосферного давления и влажные воздушные массы. В ночные и утренние часы при прояснениях сохранится большая вероятность заморозков до -3°C. В понедельник по северной половине, а во вторник днем по югу страны – кратковременные осадки. Температура в понедельник днем поднимется до 7-13°C, во вторник – около 13°C. Влажность воздуха до 70%. Ветер западной четверти, умеренный.

В середине недели метеоусловия станут определять активные атмосферные фронты с запада Европы. Они принесут в большинство районов кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%. Ночью в среду от +3 до +8°C, в дневные часы от +6 до +12°C.

И, предварительно, в начале второй половины недели погодные условия станут формировать очередные атмосферные фронты с северо-запада Европы. В большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный умеренный. Влажность до 80%. Ночью от +3 до +8°C. Днем в четверг от +6 до +10°C, в пятницу от +4 до +8°C.

В конце недели – облачно с прояснениями, в большинстве районов без кратковременных дождей так же не обойдется. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром туман. Влажность до 70%. Ночью от +1 до +6°C, в середине дня в субботу от +8 до +13°C, в воскресенье от +10 до +15°C.

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