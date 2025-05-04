Украина может получить еще две системы ПВО Patriot

Украина может получить еще две системы ПВО Patriot1
- 4.05.2025, 17:59
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Одну из них из Израиля.
Систему ПВО Patriot доставят в Украину из Израиля, кроме того, западные союзники Киева обсуждают отправку еще одной системы из Германии или Греции.
Об этом в воскресенье, 4 мая, пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США, имена которых не раскрывается.
По их данным, система ПВО Patriot будет отправлена из Израиля в Украину после ремонта.
При этом собеседники издания отказались уточнять точку зрения президента США Дональда Трампа на решение о передаче Украине большего количества Patriot. Также они не стали комментировать, когда именно было принято это решение — во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена или же после возвращения в Белый дом Трампа.
Как отмечает NYT, на данный момент у Украины восемь систем Patriot, однако функционируют только шесть — остальные две находятся на ремонте. С учетом новых поставок их может стать десять.
Журналисты также указали, что, согласно правилам, Соединенные Штаты должны одобрять любые поставки американских ракетных систем Patriot в Украину, даже если они отправляются через другие страны.