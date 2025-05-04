В Гродно штурмовали Дворец культуры текстильщиков 7 4.05.2025, 18:10

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Странное действие приурочили к 9 мая.

В преддверии 9 мая в Гродно устроили реконструкцию штурма Рейхстага. Мероприятие состоялось в воскресенье, 4 мая, на Советской площади в центре города.

Мероприятие было приурочено к 80-летию захвата советской армией здания немецкого парламента — эта боевая операция завершилась 2 мая 1945 года.

Правда, в Гродно вместо Рейстага решили штурмовать Дворец культуры текстильщиков, который уже несколько лет находится на реконструкции, заметило «Зеркало».

Мероприятие собрало около 10 тысяч зрителей.

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