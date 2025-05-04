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Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке

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  • 4.05.2025, 18:20
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Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке

Президент США заявил, что «планирует передать эстафету сильному республиканцу».

Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента США в третий раз. По его словам, он сосредоточен на нынешней каденции.

Об этом сообщает NBC News.

В интервью для программы «Meet the Press» Трамп рассказал, что получал много просьб от союзников снова баллотироваться после второго срока, однако он понимает законодательные ограничения.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал это очень важным», - подчеркнул Трамп.

По словам президента, третий срок - это то, что, «насколько ему известно, делать не разрешено». Он добавил, что не уверен, предусмотрено ли это прямо Конституцией, хотя 22-я поправка запрещает избираться на пост президента более двух раз.

Несмотря на его предыдущие заявления и спекуляции, в частности продажу красных кепок с надписью «Trump 2028», Трамп заявил, что не планирует баллотироваться в третий раз. Он пояснил, что планирует провести успешную каденцию и передать эстафету «сильному республиканцу».

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