Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке

Трамп поставил точку в слухах о третьем сроке5
- 4.05.2025, 18:20
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Президент США заявил, что «планирует передать эстафету сильному республиканцу».
Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента США в третий раз. По его словам, он сосредоточен на нынешней каденции.
Об этом сообщает NBC News.
В интервью для программы «Meet the Press» Трамп рассказал, что получал много просьб от союзников снова баллотироваться после второго срока, однако он понимает законодательные ограничения.
«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом на два срока. Я всегда считал это очень важным», - подчеркнул Трамп.
По словам президента, третий срок - это то, что, «насколько ему известно, делать не разрешено». Он добавил, что не уверен, предусмотрено ли это прямо Конституцией, хотя 22-я поправка запрещает избираться на пост президента более двух раз.
Несмотря на его предыдущие заявления и спекуляции, в частности продажу красных кепок с надписью «Trump 2028», Трамп заявил, что не планирует баллотироваться в третий раз. Он пояснил, что планирует провести успешную каденцию и передать эстафету «сильному республиканцу».