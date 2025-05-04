Белорус самостоятельно установил «фотоловушку» у дороги 1 4.05.2025, 18:29

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Видеофакт.

Белорусский TikTok-блогер, увлекающийся орнитологией, решил успокоить водителей, проезжающих по одной из гравийных дорог под Брестом. Он снял видео, где показал фотокамеру у обочины. Она выглядела как фоторадар, и блогер объяснил, зачем она там, пишет Telegraf.news.

На кадрах видно самого блогера на фоне его автомобиля и замаскированного устройства с объективом. Блогер объяснил, что ведет «всего лишь фотоохоту», в частности, на косуль. Ряд снимков он показал в этом же ролике.

При этом автор видео в шутку предположил, что водители, заметив камеру у дороги, могут принять ее за мобильный датчик контроля скорости и начать резко тормозить или просто нервничать.

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