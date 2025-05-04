Некоторые страны ЕС запретили пролет самолета Фицо в Россию

Некоторые страны ЕС запретили пролет самолета Фицо в Россию10
- 4.05.2025, 18:32
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Премьер Словакии принялся жаловаться.
Некоторые страны ЕС не хотят давать разрешение на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию, куда он планирует направиться для участия в параде 9 мая в Москве.
Об этом Фицо рассказал на пресс-конференции в воскресенье, 4 мая, сообщает New Voice.
По его словам, некоторые страны Европейского союза не хотят, чтобы правительственный самолет пролетал над ними.
«Это стыдно. До чего мы дошли?», — сказал Фицо.
При этом он не стал уточнять, о каких именно странах идет речь.
Премьер Словакии также подтвердил, что 9 мая будет в Москве.