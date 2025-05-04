Главный друг Москвы в ЕС Петр Олещук

4.05.2025, 17:37

Петр Олещук

Как Венгрия тормозит евроинтеграцию Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже давно выделяется на фоне других лидеров Европейского союза своей пророссийской риторикой и действиями, противоречащими курсу ЕС. Его позиция по отношению к Украине особенно ярко проявилась в 2024–2025 годах, когда Будапешт неоднократно блокировал европейские инициативы, связанные с поддержкой Киева, а в апреле 2025 года организовал референдум, направленный против вступления Украины в ЄС. Такие шаги делают Орбана едва ли не главным союзником Кремля в Европе.

В апреле 2025 года правительство Виктора Орбана инициировало так называемую «национальную консультацию» — опрос среди граждан Венгрии, который проводится в формате референдума. Основной вопрос: поддерживают ли венгры вступление Украины в Европейский союз. Хотя юридически это голосование не имеет обязательной силы, политически оно направлено на демонстрацию «народной воли» и легитимизацию антиукраинской позиции Будапешта.

Орбан активно продвигает тезис, что расширение ЕС за счёт Украины якобы нанесёт вред венгерской экономике, повысит безработицу, снизит пенсии и создаст угрозы безопасности. Эти утверждения стали центральной частью официальной агитационной кампании. Венграм рассылаются письма от правительства с призывом голосовать против членства Украины, а сам Орбан опубликовал фотографию своего бюллетеня, в котором он отметил опцию «Нет».

В реальности этот референдум является не чем иным, как элементом внутренней пропаганды и внешнеполитического давления, направленного против Украины и Брюсселя. Это попытка навязать антиукраинский нарратив как точку зрения всего народа Венгрии, несмотря на наличие значительной поддержки Украины среди венгерского гражданского общества.

Орбан настаивает, что принятие Украины в ЕС до 2030 года, как этого хотят в Еврокомиссии, — это катастрофа для венгерской экономики. Он утверждает, что средства, которые направляются Украине, должны использоваться внутри стран-членов ЕС, в том числе для поддержки венгерских пенсионеров и фермеров. Однако эксперты и независимые политологи считают такие заявления спекулятивными и популистскими.

По мнению венгерского политолога Шандора Фёльдвари, Виктор Орбан сознательно использует украинскую тематику как козырь в своей внутренней политике. Он отвлекает внимание от коррупции, экономических проблем и падения уровня жизни, подменяя повестку темами «национального суверенитета» и «европейского вмешательства». Фёльдвари также подчёркивает, что Орбану выгодна дестабилизация ЕС, а альянс с Кремлём и Пекином даёт ему возможность торговаться с Брюсселем и требовать уступок.

Пророссийская позиция Орбана — это не разовая акция, а часть долгосрочной стратегии. Венгрия сохраняет тесные энергетические связи с «Росатомом», получает газ по заниженной цене из РФ и активно продвигает антисанкционную повестку. С момента полномасштабного вторжения России в Украину, Орбан был единственным лидером ЕС, кто открыто призывал к прекращению поддержки Киева, утверждая, что поставки оружия продлевают войну.

Орбан также последовательно блокировал или замедлял принятие решений о военной и финансовой помощи Украине, а также пакетах санкций против Москвы. Его риторика регулярно перекликается с кремлёвскими тезисами: он обвиняет Запад в «провоцировании конфликта», требует «мирных переговоров» на условиях Москвы и выступает против вступления Украины в НАТО.

Украинское руководство резко осудило действия Будапешта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан фактически играет на стороне агрессора, а референдум в Венгрии — это удар по солидарности Европы. По мнению Киева, подобная позиция Будапешта не отражает мнение большинства стран ЕС, а также искажает реальную картину в самой Венгрии, где многие поддерживают борьбу Украины за свободу.

Некоторые члены Европейского союза уже начали обсуждать возможность запуска процедуры по статье 7 Договора о ЕС, которая может привести к приостановке права Венгрии голосовать в Совете ЕС. Брюссель также угрожает заморозкой финансирования венгерских проектов, если Будапешт продолжит саботировать общеевропейскую политику.

Политика Виктора Орбана подрывает единство Европейского союза в самый критический момент новейшей истории. Его курс на сближение с Россией, блокирование евроинтеграции Украины и разжигание антиукраинских настроений внутри своей страны ставит под сомнение готовность Венгрии следовать принципам демократии, солидарности и коллективной безопасности.

Орбан играет опасную игру — как для самой Венгрии, так и для всей Европы. Его действия выгодны прежде всего Кремлю, который стремится посеять раздор в западном лагере. В то время как большая часть ЕС поддерживает Украину в её стремлении к свободе, независимости и европейскому будущему, Будапешт под руководством Орбана становится троянским конём Москвы внутри Европейского союза.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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