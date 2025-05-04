Израиль пообещал многовекторный ответ на удар хуситов 4.05.2025, 19:56

1,522

Министр обороны страны заявил, что удар будет «в семь раз сильнее».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал многовекторный ответ, после того как запущенная из Йемена ракета хуситов из радикальной военизированной группировки мусульманского шиитского меньшинства зейдитов упала в районе международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает «Немецкая волна».

Видеоролик с Нетаньяху размещен в воскресенье, 4 мая, в соцсети Telegram.

«Мы действовали против них в прошлом и будем действовать в будущем, но я не могу вдаваться в подробности… Речь идет не об одном ударе, но о множестве ударов», - заявил израильский премьер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также пригрозил ответить масштабной контратакой. «Тот, кто ударит по нам, получит удар в семь раз сильнее», - привело его слова агентство AFP.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com