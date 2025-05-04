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Израиль пообещал многовекторный ответ на удар хуситов

  • 4.05.2025, 19:56
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Израиль пообещал многовекторный ответ на удар хуситов

Министр обороны страны заявил, что удар будет «в семь раз сильнее».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал многовекторный ответ, после того как запущенная из Йемена ракета хуситов из радикальной военизированной группировки мусульманского шиитского меньшинства зейдитов упала в районе международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает «Немецкая волна».

Видеоролик с Нетаньяху размещен в воскресенье, 4 мая, в соцсети Telegram.

«Мы действовали против них в прошлом и будем действовать в будущем, но я не могу вдаваться в подробности… Речь идет не об одном ударе, но о множестве ударов», - заявил израильский премьер.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также пригрозил ответить масштабной контратакой. «Тот, кто ударит по нам, получит удар в семь раз сильнее», - привело его слова агентство AFP.

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