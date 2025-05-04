Белорусы по 50 часов жду въезда в Польшу

Белорусы по 50 часов жду въезда в Польшу1
- 4.05.2025, 20:09
- 1,806
Транспортный коллапс.
В конце выходных автомобильные очереди на въезде в Польшу из Беларуси просто огромные – водители ждут по 50 часов. С автобусами ситуация 4 мая благоприятная для пассажиров, но становится хуже, рассказывают в тематических чатах, заметил «Белсат».
В шесть вечера 4 мая въезда в Польшу через единый рабочий пункт пропуска Брест – Тересполь ждало 1420 автомобилей. В такой очереди Госпогранкомитет Беларуси традиционно обвиняет польскую сторону – «контрольные службы польского пограничного перехода Тересполь не предпринимают мер по выполнению норм пропуска транспорта и по-прежнему замедленно оформляют автомобили».
В чатах, где обсуждают прохождение границы, водители рассказывают, что только после регистрации в зоне ожидания до вызова на границу проходило 45 часов или даже 51. Некоторые подсчитывали, что за сутки было вызвано около 370 машин для прохождения паспортного и таможенного контроля.
Также водители отмечали, что движение могло останавливаться на несколько часов.