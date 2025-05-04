Ученые развенчали миф о универсальных рецептах счастья 1 4.05.2025, 20:26

Повышение доходов или улучшение жилья помогает не всем.

Новое исследование, опубликованное в Nature Human Behaviour, показывает, что счастье не универсально — его источники уникальны для каждого человека. Анализ данных из пяти стран за 33 года выявил, что для одних счастье зависит от работы и дохода, для других — от внутреннего состояния и универсальные рецепты не работают.

Что делает нас счастливыми?

Хорошая работа, крепкие отношения или внутренний покой? Ученые десятилетиями спорили, зависит ли счастье от внешних условий (модель «снизу вверх») или от черт личности и установок (модель «сверху вниз»). Эмори Бек, доцент Калифорнийского университета в Дэвисе, и ее команда предложили новый взгляд: счастье — индивидуально.

«Нам необходимо понять источники счастья, чтобы разработать эффективные меры», — говорит Бек.

Исследователи проанализировали данные 40 074 человек из разных стран, собранные за 33 года. Участники отвечали о своей удовлетворенности жизнью и пяти сферах: работа, доход, здоровье, жилье и отношения.

Результаты удивили: люди делятся на равные группы, каждая из которых следует своей модели счастья. Одни зависят от внешних условий (41,4–50,8 % участников), другие — от внутреннего состояния. Третьи показывают двунаправленное влияние (19,3–25,9 %), а некоторые вообще не вписываются в шаблоны.

«Получается, что мы видим примерно равные группы, демонстрирующие каждую модель», — поясняет Бек.

Это подтверждает идею «персонализированного счастья»: то, что делает счастливым одного, может быть безразличным для другого. Например, два человека с одинаковым доходом могут чувствовать себя по-разному из-за уникальных черт и опыта. У некоторых счастье не связано с измеряемыми сферами — возможно, из-за событий или структурных факторов, не учтенных в опросах.

Интересно, что средние показатели, на которых строятся проекты вроде World Happiness Report, часто скрывают личные истины. Повышение доходов или улучшение жилья помогает не всем — как и практики осознанности. Это открытие меняет подход к терапии и госполитике, означая, что универсальные решения неэффективны.

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