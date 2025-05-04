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Пакистанские работники уже в Беларуси?

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  • 4.05.2025, 20:44
  • 2,674
Пакистанские работники уже в Беларуси?

Гастарбайтеров заметили в Бобруйске.

Пакистанцев встретил в магазине журналист бобруйского интернет-портала Bobr.by.

Оказалось, что рабочие из Пакистана работают по годовым контрактам. По словам самих мужчин, трудятся они на пилораме.

Несколько недель назад после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тысяч специалистов из Пакистана. По его словам, пакистанскую рабочую силу готовы принять в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

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