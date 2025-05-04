Пакистанские работники уже в Беларуси? 2 4.05.2025, 20:44

2,674

Гастарбайтеров заметили в Бобруйске.

Пакистанцев встретил в магазине журналист бобруйского интернет-портала Bobr.by.

Оказалось, что рабочие из Пакистана работают по годовым контрактам. По словам самих мужчин, трудятся они на пилораме.

Несколько недель назад после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тысяч специалистов из Пакистана. По его словам, пакистанскую рабочую силу готовы принять в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com