Пакистанские работники уже в Беларуси?2
- 4.05.2025, 20:44
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Гастарбайтеров заметили в Бобруйске.
Пакистанцев встретил в магазине журналист бобруйского интернет-портала Bobr.by.
Оказалось, что рабочие из Пакистана работают по годовым контрактам. По словам самих мужчин, трудятся они на пилораме.
Несколько недель назад после встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Александр Лукашенко заявил о готовности принять до 150 тысяч специалистов из Пакистана. По его словам, пакистанскую рабочую силу готовы принять в Витебской, Гомельской и Могилевской областях.