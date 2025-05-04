«Разрушены админздания и цех» 1 4.05.2025, 20:59

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Появились подробности удара ВСУ по заводу «Стрела» в Брянской области.

Украина повторно поразила важную военную цель страны-агрессора. Утром 4 мая под ударом снова оказался завод «Стрела» в населенном пункте Суземка, что в Брянской области.

О последствиях рассказал влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами.

По его данным, удар по заводу был нанесен с применением ракет. Объект получил серьезные повреждения.

«В ходе ракетного удара по Суземке (Брянская область) на электромеханическом заводе «Стрела» разрушены административное здание и цех. Два охранника получили «легкие травмы», - рассказал российский канал.

По его данным, пожар на заводе продолжается. Его пытаются тушить.

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