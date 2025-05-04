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Белорусам приходят поддельные голосовые сообщения от их знакомых

  • 4.05.2025, 21:10
Белорусам приходят поддельные голосовые сообщения от их знакомых

Мошенники освоили новую схему.

Милиция пояснила белорусам, как отличить воспроизведенный искусственным интеллектом голос знакомых людей. Об этом в интервью госСМИ сказал замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев.

- Что касается воспроизведенного нейросетью голоса, интонацию живого человека он не повторяет. Поэтому пока несложно определить, что он сгенерирован ИИ, - подчеркнул специалист.

Вместе с тем в Минске все же встречаются случаи, когда киберпреступники подделывают голоса, пользуясь инструментарием искусственного интеллекта. Например, Шевелев рассказал, как был взломан 20-летнего жителя столицы, а от его имени контакты молодого человека получили сгенерированное нейросетью голосовое сообщение. Там содержалась просьба дать в долг 450 рублей. Правда, деньги мошенникам никто не перевел.

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Дмитрий Шевелев добавил, говоря о подделке аферистами голоса с помощью ИИ:

- Таких случаев в Минске зарегистрировано немного, и чаще всего никто деньги не переводит, так как мошенники просто массово рассылают сообщение. И понятно, что с каждым из контактов у человека разные взаимоотношения. Поэтому здесь потерпевших практически нет.

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