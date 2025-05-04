закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Россия может совершить провокации на 9 мая

2
  • 4.05.2025, 21:23
  • 1,976
Зеленский: Россия может совершить провокации на 9 мая

Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые посетят Москву.

Россия может совершить провокации на 9 мая, чтобы затем обвинить Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом, пишет liga.net.

Ранее глава государства заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые решат посетить пропагандистский парад в Москве, поскольку «мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты».

«К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи, Россия, и к чему они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего», – рассказал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что это не первые обещания России о прекращении огня, и подчеркнул, что даже во время так называемого «Пасхального перемирия» РФ совершала атаки на фронте, несмотря на заверения Соединенным Штатам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип