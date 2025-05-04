Зеленский: Россия может совершить провокации на 9 мая

Зеленский: Россия может совершить провокации на 9 мая2
- 4.05.2025, 21:23
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Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые посетят Москву.
Россия может совершить провокации на 9 мая, чтобы затем обвинить Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом, пишет liga.net.
Ранее глава государства заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным политикам, которые решат посетить пропагандистский парад в Москве, поскольку «мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты».
«К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи, Россия, и к чему они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего», – рассказал Зеленский.
Президент Украины напомнил, что это не первые обещания России о прекращении огня, и подчеркнул, что даже во время так называемого «Пасхального перемирия» РФ совершала атаки на фронте, несмотря на заверения Соединенным Штатам.