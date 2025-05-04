Опубликованы данные экзитполов на выборах в Румынии 4.05.2025, 21:55

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Будет второй тур.

Ультраправый кандидат Джордж Симион лидирует на президентских выборах в Румынии. Однако его ждет еще второй тур голосования.

Об этом свидетельствуют данные экзитполов CURS и «Авангрард», которые публикует румынское медиа hotnews.ro.

Результаты экзитпола CURS:

Джордж Симион - 33,1%

Крин Антонеску - 22,9%

Никушор Дан - 20,9%

Виктор Понта - 14,7%

Елена Ласкони - 4,4%

Результаты экзитпола «Авангард»:

Джордж Симион - 30%

Крин Антонеску - 23%

Никушор Дан - 23%

Виктор Понта - 15%

Елена Ласкони - 4%

Как прогнозируют, ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Поэтому, 18 мая состоится второй тур выборов.

Так, по результатам экзитполов, во втором туре Симион может столкнуться с Антонеску (одним из самых влиятельных политических лидеров Румынии, который в 2012 году исполнял обязанности президента) или Даном (мэром Бухареста, известным своей антикоррупционной деятельностью), у которых разница в поддержке на грани статистической погрешности.

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