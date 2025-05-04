Трамп: США ближе к одной из сторон в переговорах о прекращении войны 1 4.05.2025, 22:15

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Однако глава Белого дома заявил, что может выйти из процесса урегулирования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «ближе с одной стороной» чем с другой в процессе переговоров для прекращения войны России против Украины.

Об этом он заявил в интервью NBC News, не уточнив, с кем именно США ближе.

Трамп сказал, что нет конкретных сроков, когда США могут выйти из переговоров о прекращении войны, однако отметил, что это возможно.

«Настанет время, когда я скажу: „Ладно. Продолжайте делать глупости“. Иногда я приближаюсь к этому моменту, но тогда происходит что-то положительное. Может быть так, что я не смогу это уладить, возможно — это невозможно сделать. Существует огромная ненависть, чтобы вы понимали, между этими двумя мужчинами и между, знаете, некоторыми солдатами, между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года. Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы заключить соглашение», — заявил президент США.

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