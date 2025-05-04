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Украина и Чехия работают над созданием школы F-16

  • 4.05.2025, 22:36
Украина и Чехия работают над созданием школы F-16

Сейчас по причинам безопасности открыть такую базу в Украине нельзя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Чехия работают над созданием совместной школы F-16, пишет New Voice.

«Сегодня мы с президентом [президентом Чехии Петером] Павелом, также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16», — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с Павелом.

Президент Украины отметил, что сейчас по причинам безопасности открыть такую базу в Украине нельзя, поскольку российские удары продолжаются ежедневно.

«И поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины, и так будет. Мы договорились, что Чехия будет с нами в реализации соответствующих решений», — сказал Зеленский.

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