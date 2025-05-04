Зеленский выступил с новым заявлением о перемирии
- 4.05.2025, 22:55
Президент Украины призывает усилить давление на Россию.
Российская Федерация не будет делать реальных шагов для прекращения войны против Украины, если мировое сообщество не усилит давление на нее.
Об этом в микроблоге X написал украинский президент Владимир Зеленский. Он напомнил, что Москва игнорирует предложение Соединенных Штатов Америки о полном прекращении огня уже 54 дня. Тем временем для Киева перемирие возможно в любой момент, однако оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать дипломатии настоящий шанс:
Без посилення тиску Росія не робитиме реальних кроків до завершення війни. Сьогодні вже 54-й день, як Росія ігнорує навіть американську пропозицію щодо повного припинення вогню.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025
Ми вважаємо, що припинення вогню можливе будь-якої миті – хоч сьогодні – і воно має тривати…
«Путин стремится похвастаться своими танками на параде, но ему стоило бы подумать о том, как закончить свою войну. Нужны три вещи: жесткие санкции против России, продолжение поддержки Украины и существенное усиление оборонного сотрудничества по всей Европе. Россия должна осознать: европейцы способны себя защитить».